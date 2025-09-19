Salyanda şəhidlərdən bəhs edən kitabın təqdimatı olub
Daxili siyasət
- 19 sentyabr, 2025
- 15:41
44 günlük Vətən müharibəsində, antiterror əməliyyatlarında həlak olmuş salyanlı şəhidlər haqqında "Yaşamaq gözəldir, Vətən sağ olsun" kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, mərasim şəhid ailələrinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə baş tutub.
Müəllifi yazıçı-publisist Təyyar Nəsirli olan kitab 364 səhifədən ibarətdir.
Kitabda biri Aprel döyüşləri şəhid olmaqla Vətən müharibəsində və antiterror əməliyyatlarında canlarını qurban vermiş 70 şəhiddən bəhs edilir.
Son xəbərlər
15:51
Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçiribMaliyyə
15:48
Rumıniyada təlim-məşq toplanışı keçən "Neftçi" Vətənə qayıdıbKomanda
15:46
"Turan Tovuz"un futbolçusu: "100-cü oyunuma çatmağımla bağlı hədiyyə alanda şokda idim"Futbol
15:46
Gələn həftə Bakıda İƏT Əmək Mərkəzinin iclası keçiriləcəkXarici siyasət
15:45
Foto
Azərbaycan Çinin onlayn turizm platforması ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıbTurizm
15:42
ATƏT-in Gürcüstanın Dostları Qrupu ölkənin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyanat yayıbRegion
15:42
Hicran Hüseynova: Bəzi qanunları insanların çoxu dərk etmirMilli Məclis
15:41
Foto
Salyanda şəhidlərdən bəhs edən kitabın təqdimatı olubDaxili siyasət
15:40
Foto