    В Сабунчинском районе восстановят канализационный коллектор

    В Сабунчинском районе Баку устранят обрушение внутреннего канализационного коллектора.

    Как сообщает Report, соответствующие работы предусмотрены распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором утвержден перечень мер по ликвидации последствий сильных ливней и селевых потоков в Баку и регионах страны.

    Согласно документу, аварийные работы будут проведены в туннеле на улице улица А.Асадуллаева в Сабунчинском районе, где произошло обрушение внутреннего канализационного коллектора. Также предусмотрено полное восстановление линии.

    Ильхам Алиев Распоряжение президента Сильные дожди в Азербайджане
    Sabunçuda tunelin kanalizasiya kollektorunda baş vermiş çökmə aradan qaldırılacaq

