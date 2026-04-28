В Сабунчинском районе восстановят канализационный коллектор
- 28 апреля, 2026
- 12:36
В Сабунчинском районе Баку устранят обрушение внутреннего канализационного коллектора.
Как сообщает Report, соответствующие работы предусмотрены распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором утвержден перечень мер по ликвидации последствий сильных ливней и селевых потоков в Баку и регионах страны.
Согласно документу, аварийные работы будут проведены в туннеле на улице улица А.Асадуллаева в Сабунчинском районе, где произошло обрушение внутреннего канализационного коллектора. Также предусмотрено полное восстановление линии.
Последние новости
17:27
Вучич: Любое заявление толкает нефтяные цены вверх, лучше бы никто ничего не говорилДругие страны
17:26
ЕБРР намерен оценить возможности финансирования проектов BESS в АзербайджанеЭнергетика
17:25
Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культурыВнутренняя политика
17:21
Видео
Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
17:12
Фото
В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детейФутбол
17:10
Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
17:08
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)Финансы
17:07
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)Финансы
17:04