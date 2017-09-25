В Сабунчинском районе изменено название улицы "26 Бакинских комиссаров" - ФОТО

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку изменено название улицы "26 Бакинских комиссаров".

Как сообщает Report, эта улица названа "2 Апреля".

Report за официальным заявлением обратился в Исполнительную власть (ИВ) Сабунчинского района, однако там сказали, что ответить на вопрос в связи с переименованием улицы могут в Исполнительной власти города Баку. Руководитель пресс-службы ИВ города Баку Наиля Мамедова в беседе с сотрудником Report сообщила, что им ничего не известно об этом, и посоветовала обратиться в Исполнительную власть Сабунчинского района.

Отметим, что наличие улицы "26 Бакинских комиссаров", несмотря на 26 лет независимости Азербайджана, в прессе и в социальных сетях вызвало недовольство. В связи с этим Исполнительная власть города Баку подверглась критике.