В Сабаильской ИВ произведены кадровые изменения

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Заведующий юридическим отделом Исполнительной власти Сабаильского района города Баку Машаллах Алекперов освобожден от должности.

Как сообщает Report, в связи с этим глава Исполнительной власти района Вугар Зейналов подписал приказ.

Других приказом В.Зейналова, на должность заведующего отделом ИВ по работе с документами и обращениями граждан назначена Сугра Мамедова.

Напомним, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 30 октября текущего года, Вугар Зейналов назначен главой Исполнительной власти Сабаильского района.