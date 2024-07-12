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В Саатлинском районе простились с шехидами I Карабахской войны

В Саатлинском районе простились с шехидами I Карабахской войны В Саатлинском районе простились с шехидами Сафиёй Рагимовой и Мусаддином Рагимовым, считавшимися пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.
Внутренняя политика
12 июля 2024 г. 13:40
В Саатлинском районе простились с шехидами I Карабахской войны

В Саатлинском районе простились с шехидами Сафиёй Рагимовой и Мусаддином Рагимовым, считавшимися пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает аранское бюро Report, останки шехидов были перезахоронены на кладбище в селе Орта Муган Саатлинского района.

В церемонии приняли участие родственники шехидов, должностные лица Исполнительной власти Саатлинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

12:36

В Саатлинском районе проходит церемония прощания с шехидами Сафиёй Рагимовой и Мусаддином Рагимовым, считавшимися пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает аранское бюро Report, останки шехидов будут перезахоронены на кладбище в селе Орта Муган Саатлинского района.

Рагимова Сафия Мулазим гызы родилась 1 июня 1936 года, а Рагимов Мусаддин Садри оглу - 1 июня 1963 года. Они пропали без вести 23 октября 1993 года в поселке Горадиз Физулинского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSaatlıda Birinci Qarabağ müharibəsinin daha iki şəhidi dəfn edilib - YENİLƏNİB

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