В Саатлинском районе простились с шехидами I Карабахской войны

В Саатлинском районе простились с шехидами Сафиёй Рагимовой и Мусаддином Рагимовым, считавшимися пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.

В Саатлинском районе простились с шехидами Сафиёй Рагимовой и Мусаддином Рагимовым, считавшимися пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает аранское бюро Report, останки шехидов были перезахоронены на кладбище в селе Орта Муган Саатлинского района.

В церемонии приняли участие родственники шехидов, должностные лица Исполнительной власти Саатлинского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

12:36

В Саатлинском районе проходит церемония прощания с шехидами Сафиёй Рагимовой и Мусаддином Рагимовым, считавшимися пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает аранское бюро Report, останки шехидов будут перезахоронены на кладбище в селе Орта Муган Саатлинского района.

Рагимова Сафия Мулазим гызы родилась 1 июня 1936 года, а Рагимов Мусаддин Садри оглу - 1 июня 1963 года. Они пропали без вести 23 октября 1993 года в поселке Горадиз Физулинского района.