В ряде случаев военнослужащим внутренних войск будут поручены обязанности полиции

При совместной деятельности внутренних войск и органов внутренних дел, когда на внутренние войска возлагаются обязанности сотрудников полиции, на них будут распространяться обязанности сотрудника полиции, определенные законом "О полиции".

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "О внутренних войсках Азербайджанской Республики", который обсуждался сегодня на первом заседании Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса в рамках осенней сессии.

Согласно законопроекту, внутренние войска в соответствии с направлениями деятельности будут участвовать в охране объектов, охраняемых государственными органами (учреждениями), в отражении нападений на охраняемый объект, а также в поиске и задержании лиц, незаконно проникших на территорию данного объекта.

Согласно законопроекту, внутренние войска в ряде случаев будут осуществлять выполнение своих обязанностей во взаимодействии с органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти. К этим случаям относятся охрана общественного порядка, а также обеспечение общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, предотвращение массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка, обезвреживание незаконных вооруженных формирований, террористических организаций и групп, а также лиц, оказывающих вооруженное сопротивление и совершающих вооруженные нападения, обеспечение правового режима зон проведения специальных операций против религиозного экстремизма и терроризма.

Кроме того, к вышеупомянутым случаям также относятся предотвращение массовых беспорядков в исправительных учреждениях, освобождение заложников, захваченных зданий и других строений, сооружений, территорий и транспортных средств, предотвращение случаев захвата и угона гражданского воздушного или водного транспортного средства, либо железнодорожного поезда.