В ряде городов и районов Азербайджана завершен 54-часовой жесткий карантин

Сегодня с 06:00 часов в ряде крупных городов и районов Азербайджана завершен двухдневный жесткий карантинный режим.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято 9 июня Оперативным штабом при Кабинете министров.

Согласно анализу санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, в последние дни в Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах было выявлено большое количество фактов заражения. В связи с этим, в целях снижения скорости распространения вируса COVID-19, а также минимизации возможных осложнений, с 14 июня 2020 года с 00:00 по 06:00 часов 16 июня введен жесткий карантинный режим на территории городов Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов.

Так, была приостановлена деятельность во всех сферах работ, услуг, в том числе торговли, за исключением ниже указанных:

- деятельность госорганов (структур) и других организаций, список которых уточнен Кабмином АР;

- деятельность правоохранительных органов и военных структур;

- деятельность больниц и учреждений скорой медпомощи, а также аптеки, осуществляющие доставку лекарств;

- деятельность учреждений по оказанию соцуслуг, в том числе услуги по присмотру за лицами с умственными и эмоциональными расстройствами, а также лицами, нуждающимися в особом уходе;

- коммунальных услуг (водоснабжение и канализация, газоснабжение, теплоснабжение, распределение энергии, сбор и утилизация бытовых отходов);

- производства и снабжения электроэнергией;

- мелиорации и водного хозяйства;

- услуги телерадиовещания (теле- и радиоканалы, кабельное телевидение);

- железнодорожные, автомобильные, морские и воздушные грузоперевозки;

- деятельность по обеспечению транспортировки по трубопроводам;

- беспрерывная производственная деятельность (предприятия, приостановление деятельности которых невозможно по производственно-техническим условиям);

- добыче, переработке, хранению и продаже нефти и газа;

- производство хлебобулочный изделий (с 16:00 15 июня);

- услуги по охране и обеспечению технической безопасности рабочих или служебных сфер, деятельность которых приостановлена.

- услуги, связанные со сбором сельскохозяйственной продукции в районах, а также ирригации, неотложные ветеринарные услуги.