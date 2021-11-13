В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело

11:38

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана распространили совместную информацию по факту провокации армянских террористов против азербайджанских военнослужащих под Шушой.

В информации, поступившей в Report, сообщается: "13 ноября в 07:12 часов гражданин Армении Норайр Мирзоян (1975 г. р.) вместе с другими членами преступной группировки, продвигаясь по шоссе Ханкенди-Лачин на автомобиле марки Mercedes-Benz с государственным регистрационным номером 48-MN-048 ER из азербайджанского города Ханкенди в направлении города Лачын, проезжая пост у села Дашалты, бросил в сторону военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и миротворческого контингента Российской Федерации ручную гранату, тем самым поставив их жизни под угрозу.

В результате инцидента военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, сержант Хафиз Насибов и другие (всего три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту Генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса 29, 120.2.1 (покушение на убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)), 29, 120.2.3 (покушение на убийство потерпевшего или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга), 29, 120.2.4 ( покушение на убийство совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 214.2.3 (терроризм-совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой) и другим статьям.

В настоящее время по уголовному делу проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия".