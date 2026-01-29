В рамках подготовки к WUF13 состоялась информсессия для представителей госструктур

В рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13) была организована информационная сессия для представителей государственных структур, направленная на продвижение принципов устойчивого развития.

Как сообщает Report, заместитель председателя Государственного комитета по градостительству и архитектуре Азербайджана Довлетхан Довлетханов подчеркнул значимость WUF13, проведение которого запланировано на 17–22 мая в Баку.

Заведующий сектором отдела сотрудничества с международными организациями Министерства экономики Ильгар Гасымлы и руководитель EY по Центральной Азии, Кавказу и Украине Виктор Коваленко отметили, что WUF13 является самой авторитетной и масштабной по числу участников глобальной конференцией в сфере градостроительства, а также подчеркнули важность активного участия в форуме.

Участникам была предоставлена информация об основных сессиях, мероприятиях с участием организаций-партнеров, ассамблеях и круглых столах, запланированных в рамках WUF13. Особо была отмечена важность широкого национального представительства и участия.

В информационной сессии приняли участие координатор ООН по WUF13 Абдинассир Шел Сагар, а также представители более 70 государственных структур.

Отметим, что Всемирный форум городского развития на тему "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" пройдет в Баку 17–22 мая 2026 года. Форум предоставит участникам возможность обмена знаниями и опытом, развития институционального сотрудничества и внесения вклада в формирование глобальной городской повестки.