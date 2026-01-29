Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В рамках подготовки к WUF13 состоялась информсессия для представителей госструктур

    Внутренняя политика
    • 29 января, 2026
    • 20:22
    В рамках подготовки к WUF13 состоялась информсессия для представителей госструктур

    В рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13) была организована информационная сессия для представителей государственных структур, направленная на продвижение принципов устойчивого развития.

    Как сообщает Report, заместитель председателя Государственного комитета по градостительству и архитектуре Азербайджана Довлетхан Довлетханов подчеркнул значимость WUF13, проведение которого запланировано на 17–22 мая в Баку.

    Заведующий сектором отдела сотрудничества с международными организациями Министерства экономики Ильгар Гасымлы и руководитель EY по Центральной Азии, Кавказу и Украине Виктор Коваленко отметили, что WUF13 является самой авторитетной и масштабной по числу участников глобальной конференцией в сфере градостроительства, а также подчеркнули важность активного участия в форуме.

    Участникам была предоставлена информация об основных сессиях, мероприятиях с участием организаций-партнеров, ассамблеях и круглых столах, запланированных в рамках WUF13. Особо была отмечена важность широкого национального представительства и участия.

    В информационной сессии приняли участие координатор ООН по WUF13 Абдинассир Шел Сагар, а также представители более 70 государственных структур.

    Отметим, что Всемирный форум городского развития на тему "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" пройдет в Баку 17–22 мая 2026 года. Форум предоставит участникам возможность обмена знаниями и опытом, развития институционального сотрудничества и внесения вклада в формирование глобальной городской повестки.

    Фото
    WUF13-lə bağlı dövlət qurumlarının nümayəndələri üçün məlumatlandırma sessiyası keçirilib
    Info session on sustainability held for gov't agencies in preparation for WUF13 event
    Лента новостей