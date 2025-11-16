В рамках конкурса "Восхождение" организован очередной интеллектуальный турнир

Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Внутренняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 17:08
    По случаю пятой годовщины победы Азербайджана в Отечественной войне среди победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса "Восхождение" 16 ноября был организован интеллектуальный турнир "От Победы к Восхождению".

    Как сообщает Report, сначала был продемонстрирован видеоролик об исторической победе, одержанной Азербайджаном под руководством президента Ильхама Алиева, отражающий сцены героизма, проявленного в Отечественной войне, а также стратегию Победы Верховного главнокомандующего, доблесть Азербайджанской армии и единство народа.

    Заместитель министра молодежи и спорта, руководитель Рабочей группы конкурса "Восхождение" Фархад Гаджиев рассказал о пути Победы Азербайджана в Отечественной войне.

    В квизе в общей сложности соревновались 152 участника – 19 команд. По итогам напряженной и познавательной борьбы первое место заняла команда ZəfərON, второе - "44", третье - Everest. Победившие команды были награждены различными призами и дипломами.

    Проводимые уже в шестой раз эти интеллектуальные соревнования являются продолжением традиции конкурса "Восхождение" по поддержанию духа знаний и солидарности. Отметим, что квизы прошлых лет были посвящены различным знаменательным событиям.

    Напомним, что квиз "Пятый элемент", проведенный весной этого года, был посвящен Году Конституции и Суверенитета, квиз "Восхождение", организованный прошлой зимой, - светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, интеллектуальный квиз "Восхождение Азербайджана", состоявшийся осенью 2024 года, - Дню восстановления государственной независимости Азербайджана, весенний квиз - Году солидарности во имя зеленого мира, а квиз, прошедший в 2023 году, - 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Конкурс "Восхождение" учрежден на основании соответствующего распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью выявления перспективных руководящих кадров с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими навыками, их поддержки и формирования кадрового резерва страны. Победители конкурса получают годовой индивидуальный план развития от менторов и денежный приз в размере 20 тысяч манатов.

    Распоряжение о проведении пятого конкурса "Восхождение" было подписано главой государства 18 декабря 2024 года.

