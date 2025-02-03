В Карабахе и Восточном Зангезуре в январе от мин очищено 3,5 тыс. га

В январе на освобожденных территориях было найдено и обезврежено 257 противотанковых, 505 противопехотных мин и 1497 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

В январе текущего года в Карабахе и Восточном Зангезуре найдено и обезврежено 257 противотанковых, 505 противопехотных мин и 1497 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

Как сообщает Report, это следует из ежемесячного отчета Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

В общей сложности в отчетном месяце от мин очищена территория в 3583,8 гектара.

Операции по разминированию проводились со стороны ANAMA, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службой (ГПС) и четырьмя частными компаниями.