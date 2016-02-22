В прошлом году за нарушение правил этического поведения наказаны более 400 госслужащих - СПИСОК

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году за нарушение требований статьи закона "О правилах этического поведения государственных служащих" в отношении 404 госслужащих были предприняты административные наказания, в 321 случае - в органах центральной исполнительной власти, 83 - в органах местной исполнительной власти.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном отчете Государственной комиссии по вопросам занятости при президенте Азербайджана.

В целом, среди 404 административных наказаний за отчетный период было 357 выговоров, 27 случаев снижения зарплаты, 13 случаев освобождения от государственной службы, 7 переводов на должность той же классификации, но с меньшей зарплатой.

При анализе 321 случая административных наказаний за нарушений правил этического поведения в органах центральной исполнительной власти было установлено, что административное наказание применено в министерстве труда и социальной защиты - к 141 госслужащему, Государственном фонде социальной защиты - 70, министерстве экологии и природных ресурсов - 34, министерстве образования - 25, министерстве финансов - 17, Государственном комитете по стандартизации, метрологии и патенту - 10, Государственном комитете статистики – 6, министерстве энергетики – 3, Государственном комитете по ценным бумагам - 3, Государственном комитете по имущественным вопросам – 3, Государственном агентстве обслуживания граждан и социальных инноваций при президенте - 2, министерстве транспорта - 2, Управлении комплекса площади Государственного флага при Кабинете министров – 2, министерстве экономики и промышленности – 1, Национальном совете телерадиовещания – 1, Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей - в отношении 1 госслужащего.

В органах центральной власти 285 из 321 административного наказания были в форме выговора, 27 – снижения зарплаты, 7 - переводов на должность той же классификации, но с меньшей зарплатой, 2 - освобождение от госслужбы.