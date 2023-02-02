В прошлом году в Нахчыване выдано около 400 сертификатов электронной подписи

В прошлом году в Нахчыване было выдано около 400 сертификатов электронной подписи.

В прошлом году в Нахчыване было выдано около 400 сертификатов электронной подписи.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в пресс-службе министерства связи и новых технологий Нахчыванской Автономной республики, в течение 2022 года пользователям выдано 392 сертификата электронной подписи - 12 гражданам, 54 предпринимателям, 64 юридическим лицам и 262 государственным учреждениям.

Для получения электронной подписи необходимо представить установленные законодательством документы в министерство связи и новых технологий Нахчыванской Автономной Республики.

Государственная пошлина за получение сертификата, составляет 72 AZN для юридических лиц, 58 AZN для государственных учреждений, 36 AZN для предпринимателей и 18 AZN для граждан, а срок действия составляет 3 года.