В прошлом году в Азербайджане возбуждено 12 уголовных дел, связанных с муниципалитетами

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году в Центре работы с муниципалитетами министерства юстиции проведено административное расследование по 27 обращениям.

Как сообщает Report, об этом отмечается в ежегодном отчете органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

В отчете говорится, что 9 из них были связаны с недочетами, а 3 – нарушениями финансовых операций. Было обеспечено возмещение финансового ущерба.

Кроме того, во время проведенных на основе 18 обращений расследований были обнаружены серьезные правонарушения, о которых сообщили органам прокуратуры для дачи юридической оценки: "В 2016 году в следственные органы в целом направлено 58 дел. Возбуждены уголовные дела по 12 фактам, в одном случае существует вступивший в законную силу приговор суда".

В отчете отмечается, что в прошлом году в Центр работы с муниципалитетами в целом поступило 538 обращений, 126 из которых были удовлетворены.