В прошлом году в Азербайджане помилованы 148 человек, около 11 тыс. освобождены

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "В прошлом году были продолжены мероприятия, направленные на усовершенствование пенитенциарной системы и инфраструктуры, защиту прав отбывающих наказание лиц, улучшение содержания и медицинского снабжения.

В результате подписанного в прошлом году президентом страны указа о помиловании было помиловано 148 человек. По инициативе первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, депутата Мехрибан Алиевой по случаю Дня Республики – 28 Мая был принят акт об амнистии, в результате чего около 11 тыс. человек были освобождены.

Как сообщает Report, об этом на прошедшем 31 января в минюсте расширенном заседании коллегии заявил министр юстиции Фикрет Мамедов.

По его словам, за истекший период около 6 500 заключенных были либо преждевременно условно освобождены, либо переведены в исправительные учреждения с более мягким режимом.