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В прошлом году от мин и НРБ были очищены 11 027 га освобожденных территорий

В прошлом году от мин и НРБ были очищены 11 027 га освобожденных территорий В 2024 году 11 027 гектаров освобожденных территорий были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Внутренняя политика
10 января 2025 г. 12:58
В прошлом году от мин и НРБ были очищены 11 027 га освобожденных территорий

В 2024 году 11 027 гектаров освобожденных территорий были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как передает Report, об этом сообщили на пресс-конференции по итогам деятельности Государственной пограничной службы за 2024 год.

В результате обезврежены 161 противопехотная мина, 20 противотанковых мин и 220 неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, в прошлом году для обеспечения безопасности движения были возведены защитные валы протяженностью 1 000 метров, установлены инженерно-технические заграждения и проложена волоконно-оптическая кабельная линия длиной 30,6 км.

Также построено 15,9 км новых дорог и капитально отремонтировано 126,5 км дорожной инфраструктуры.

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Версия на английском языке Last year, 11,027 hectares of Azerbaijan's liberated territories cleared of mines, UXO
Версия на азербайджанском языке Ötən il 110,27 hektar ərazi mina və partlamamış sursatlardan təmizlənib

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