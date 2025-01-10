В прошлом году от мин и НРБ были очищены 11 027 га освобожденных территорий

В 2024 году 11 027 гектаров освобожденных территорий были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В 2024 году 11 027 гектаров освобожденных территорий были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как передает Report, об этом сообщили на пресс-конференции по итогам деятельности Государственной пограничной службы за 2024 год.

В результате обезврежены 161 противопехотная мина, 20 противотанковых мин и 220 неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, в прошлом году для обеспечения безопасности движения были возведены защитные валы протяженностью 1 000 метров, установлены инженерно-технические заграждения и проложена волоконно-оптическая кабельная линия длиной 30,6 км.

Также построено 15,9 км новых дорог и капитально отремонтировано 126,5 км дорожной инфраструктуры.