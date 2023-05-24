В прошлом году на специальные оборонные проекты потрачено 457,1 млн манатов

В прошлом году на финансирование специальных оборонных проектов из резервного фонда президента Азербайджанской Республики израсходовано 457,1 млн манатов.

В прошлом году на финансирование специальных оборонных проектов из резервного фонда президента Азербайджанской Республики израсходовано 457,1 млн манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год".

В проекте отмечается, что в 2022 году из резервного фонда президента Азербайджанской Республики были использованы средства в размере 517,9 млн манатов, из которых на финансирование капитальных затрат направлено 486,7 млн манатов или 94%, на текущие расходы - 31,2 млн манатов или 6%.