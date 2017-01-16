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    В прошлом году за коррупционные преступления наложен арест на имущество стоимостью около 79 млн манатов

    В 2016 году В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре было проведено предварительное следствие по 480 уголовным делам

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В 2016 году В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре было проведено предварительное следствие по 480 уголовным делам.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил начальник Главного управления Камран Алиев.

    По его словам, было завершено предварительное следствие и направлено в суд 201 уголовное дело в отношении 313 должностных лиц, работающих в государственном и частном секторе. 

    К.Алиев отметил, что в настоящее время в производстве следственного управления продолжается следствие по 116 уголовным делам, 62 из которых связаны с присвоением или растратой со злоупотреблением должностными полномочиями, 56 дел - с  мошенничеством со злоупотреблением должностными полномочиями, 24 дела - со злоупотреблением должностными полномочиями, 10 дел - с получением взятки, 3 дела - с должностным подлогом,  одно дело - с халатностью, 31 дело - с другими фактами. 

    Была обеспечена выплата компенсаций в размере 32 млн манатов или 16,6% из 202 млн 629 манатов нанесенного ущерба, наложен арест на имущество стоимостью 78 млн 283 маната. 

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