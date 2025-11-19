В поселок Гырмызы базар и село Сос возвращается очередная группа переселенцев

В поселок Гырмызы базар и село Сос Ходжавендского района возвращается очередная группа переселенцев.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, на данном этапе в поселок Гырмызы базар возвращается 21 семья (89 человек), а в село Сос – 20 семей (80 человек).

Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Отметим, что таким образом число семей, вернувшихся в поселок Гырмызы базар, достигнет 51 (199 человек), а в село Сос - 40 (169 человек).