    В поселок Гырмызы базар и село Сос возвращается очередная группа переселенцев

    Внутренняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 14:29
    В поселок Гырмызы базар и село Сос Ходжавендского района возвращается очередная группа переселенцев.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, на данном этапе в поселок Гырмызы базар возвращается 21 семья (89 человек), а в село Сос – 20 семей (80 человек).

    Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Отметим, что таким образом число семей, вернувшихся в поселок Гырмызы базар, достигнет 51 (199 человек), а в село Сос - 40 (169 человек).

    Лента новостей