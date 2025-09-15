В поселке Гадрут восстановлены частные жилые дома
Внутренняя политика
- 15 сентября, 2025
- 11:41
В Гадруте восстановлены частные жилые дома, в поселке проживают 10 семей.
Как сообщает корреспондент Report из Гадрута, об этом говорилось в ходе медиатура, организованного в поселок по следам президента.
Было отмечено, что из 541 дома в поселке Гадрут 462 были непригодны для жилья, 79 - пригодны частично.
10 из этих домов уже готовы к эксплуатации. Все частично пригодные дома будут восстановлены до конца года.
В настоящее время в поселке проживают 10 семей - 41 человек.
Отметим, что 14 сентября президент Ильхам Алиев посетил поселки Гырмызы Базар и Гадрут, а также село Сос Ходжавендского района.
