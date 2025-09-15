Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    В поселке Гадрут восстановлены частные жилые дома

    Внутренняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 11:41
    В поселке Гадрут восстановлены частные жилые дома

    В Гадруте восстановлены частные жилые дома, в поселке проживают 10 семей.

    Как сообщает корреспондент Report из Гадрута, об этом говорилось в ходе медиатура, организованного в поселок по следам президента.

    Было отмечено, что из 541 дома в поселке Гадрут 462 были непригодны для жилья, 79 - пригодны частично.

    10 из этих домов уже готовы к эксплуатации. Все частично пригодные дома будут восстановлены до конца года.

    В настоящее время в поселке проживают 10 семей - 41 человек.

    Отметим, что 14 сентября президент Ильхам Алиев посетил поселки Гырмызы Базар и Гадрут, а также село Сос Ходжавендского района.

     

    Гадрут восстановление медиатур
    Фото
    Hadrutda fərdi evlər bərpa edilib, qəsəbədə 10 ailə məskunlaşıb

    Последние новости

    12:35

    В Казахстане усилят меры в сфере кибербезопасности

    Другие страны
    12:33

    Сельчук Байрактароглу прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:32

    Девять человек получили ранения в результате российского удара по Краматорску

    Другие страны
    12:32

    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана сократились более чем на 35%

    ИКТ
    12:29

    Азербайджан увеличил расходы на импорт зерна и бобовых из Турции на 7%

    Бизнес
    12:26

    Житель Гадрута: Мы должны приложить усилия для развития наших земель

    Внутренняя политика
    12:26

    МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность

    Внешняя политика
    12:19

    В Азербайджане принят новый стандарт по управлению качеством в медицинских организациях

    Бизнес
    12:17

    Джонни Херберт: Ферстаппен может повторить успех Монцы на улицах Баку

    Формула 1
    Лента новостей