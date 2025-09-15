İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Hadrutda fərdi evlər bərpa edilib, qəsəbədə 10 ailə məskunlaşıb

    Daxili siyasət
    • 15 sentyabr, 2025
    • 11:20
    Hadrutda fərdi evlər bərpa edilib, qəsəbədə 10 ailə məskunlaşıb

    Hadrutda fərdi yaşayış evləri bərpa edilib, qəsəbədə 10 ailə məskunlaşıb. 

    "Report"un Hadruta ezam edilmiş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin izi ilə qəsəbəyə təşkil olunan mediaturda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, Hadrut qəsəbəsində ümumilikdə mövcud olan 541 evdən 462-si yararsız, 79-u isə qismən yararlıdır.

    Bu evlərdən 10-u artıq istismara hazırdır. Qismən yararlı evlərin hamısı ilin sonunadək bərpa ediləcək.

    Hazırda qəsəbədə 10 ailə (41 nəfər) məskunlaşıb.

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 14-də Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar və Hadrut qəsəbələrində, Sos kəndində olub. 

    Hadrut fərdi evlər məskunlaşma bərpa
    Foto
    В поселке Гадрут восстановлены частные жилые дома

    Son xəbərlər

    12:29

    Selçuk Bayraktaroğlu Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    12:28

    "Ordu" heyətini ABŞ-dən olan basketbolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    12:26

    Qırmızı Bazar qəsəbəsində 39 nəfər məskunlaşıb

    Daxili siyasət
    12:21

    20 Somali vətəndaşı Azərbaycanda ali təhsil alacaq

    Elm və təhsil
    12:19

    "Xankəndi"nin qapıçısı: "Quba" üzərində qələbə bizə xüsusi motivasiya verdi"

    Futbol
    12:16

    XİN: Bakının azad edilməsi Azərbaycanın dövlətçilik uğrunda mübarizəsində dönüş nöqtəsi oldu

    Xarici siyasət
    12:10

    Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 35 %-dən çox azalıb

    İKT
    12:09

    "Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında" qanuna dəyişiklik ediləcək

    Milli Məclis
    12:09
    Foto

    Azərbaycan ilə Litva arasında antidopinq sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilir

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti