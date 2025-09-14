Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Состоялось открытие мечети, построенной в поселке Гадрут

    Внутренняя политика
    • 14 сентября, 2025
    • 13:50
    14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии мечети, построенной в поселке Гадрут Ходжавендского района.

    Как сообщает Report, директор ООО PMD Projects Нариман Топчубашев сначала проинформировал главу государства о строящемся жилом квартале Гадрут.

    Было сообщено, что в настоящее время компания PMD GROUP ведет строительство 28 двухэтажных частных домов в поселке Гадрут. Строительные работы на территории площадью 3,6 гектара выполняются быстро и качественно.

    Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о построенной в поселке мечети.

    Отметим, что фундамент этой мечети был заложен главой государства в октябре 2021 года.

    Высота минарета мечети составляет около 25 метров. Здесь смогут одновременно молиться 210 человек. Первый этаж предназначен для мужчин, второй - для женщин. При оформлении фасада мечети использованы особые декоративные элементы, соответствующие национальным орнаментам.

    После освобождения наших земель от оккупации Азербайджанское государство проводит последовательную работу по восстановлению разрушенных Арменией на этих территориях религиозно-исторических памятников, которым возвращается их прежний вид. Также строятся новые мечети.

