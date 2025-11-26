Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В Полицейской академии прошла международная конференция

    Внутренняя политика
    • 26 ноября, 2025
    • 16:46
    В Полицейской академии прошла международная конференция

    При организации Полицейской академии Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана прошла международная научно-практическая конференция на тему "Актуальные проблемы борьбы с преступностью".

    Как сообщили Report в министерстве, в мероприятии приняли участие представители Турции, Венгрии, Польши, Молдовы, Грузии, Болгарии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана, а также представители Милли Меджлиса и различных структур МВД, сотрудники, магистры и докторанты Бакинского государственного университета, Полицейской академии и Национальной академии авиации.

    В рамках конференции в качестве приоритетных направлений были выделены совершенствование нормативно-правовой базы, адаптация правовой системы к современным вызовам, а также разработка новых нормативных актов, связанных с кибербезопасностью и цифровыми доказательствами.

    Кроме того, был проведен обмен мнениями по вопросам укрепления сотрудничества между правоохранительными органами, дальнейшего ускорения обмена оперативной информацией, организации совместных программ обучения и подготовки, расширения централизованных баз данных и усиления научно-аналитической деятельности.

