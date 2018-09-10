В ПКНФ возникла напряженность перед съездом

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В партии "Классический народный фронт" возникла напряженность перед съездом.

Как сообщает Report, кандидат в председатели партии Октай Гюльалыев обвинил руководство партии в неумелом управлении.

"Наш народ справедливо не пошел за такой "оппозицией", "лидерами". Не ответил на их призыв. Не привел их к власти. Мне трудно писать такие мысли. Мирмахмуд Миралиоглу занят тем, что отстраняет от партии сознательных людей, борцов", - отметил О.Гюльалыев.

Кандидат в председатели подчеркнул, что не собирается подавать в отставку из партии.

Член правления ПКНФ Хазар Теюблу сообщил Report, что партия готовится к съезду и такие случаи нормальны. Х.Теюблу сообщил, что М.Миралиоглу будет кандидатом в председатели партии. Он также напомнил, что М.Миралиоглу некоторое время назад распустил аппарат председателя.

Отметим, что М.Миралиоглу заявлял, что не будет кандидатом в председатели на очередном съезде партии.