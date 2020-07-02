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В период жесткого карантина в ряде регионов не будут работать эти сферы - СПИСОК

В период жесткого карантина в ряде регионов не будут работать эти сферы - СПИСОК В период жесткого карантина в ряде регионов страны не будут работать эти сферы - СПИСОК
Внутренняя политика
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2 июля 2020 г. 21:02
В период жесткого карантина в ряде регионов не будут работать эти сферы - СПИСОК

Стали известны сферы работ и услуг, деятельность которых запрещена в городах и районах Азербайджана, где ужесточен особый карантинный режим.

Как сообщает Report, решение по этому поводу принял Оперативный штаб при Кабинете министров.

В Баку, Джалилабаде, Гяндже, Геранбое, Гейгеле, Лянкяране, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском районе, а также в Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязаньском и Шекинском районах не допускается деятельность по нижеследующим сферам работ и услуг:

● деятельность крупных торговых центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек;

● услуги на местах в объектах общественного питания;

● деятельность музеев и выставочных залов;

● деятельность парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг (в том числе обслуживание клиентов на дому или в другом месте);

● деятельность учебных заведений (за исключением онлайн-экзаменов, конкурсов и интервью);

● проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

Отметим, что в целях снижения скорости распространения вируса COVID-19, а также сведения к минимуму его последствий в городах Горанбой, Гёйгёль, Мингячевир, Барда, Хачмаз, Самух, Сиязань, Шеки, а также в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Лянкяране, Масаллы, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском районе особый карантинный режим будет продлен с 06:00 5 июля 2020 года до 06:00 20 июля.

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