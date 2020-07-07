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Report Georgia

В Азербайджане около тысячи осужденных освобождены досрочно

В Азербайджане около тысячи осужденных освобождены досрочно Об этом было сообщено в ходе видеоконференции "Меры по борьбе с инфекцией COVID-19 в органах юстиции"
Внутренняя политика
7 июля 2020 г. 13:47
В Азербайджане около тысячи осужденных освобождены досрочно

В период пандемии коронавируса до 1 000 осужденных в Азербайджане были условно-досрочно освобождены.

Как сообщает Report, об этом было сообщено в ходе видеоконференции в Министерстве юстиции с представителями Европейского Союза и дипломатического корпуса.

Арестованные 429 человек были освобождены из-под стражи в результате применения домашнего ареста и других альтернативных мер пресечения.

Отметим, что в Министерстве юстиции состоялась встреча с представителями посольств 15 государств и Европейского Союза в нашей стране в формате видеоконференции на тему "Меры по борьбе с инфекцией COVID-19 в органах юстиции".

 

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Версия на азербайджанском языке Pandemiya dövründə 1 000-dək məhkum vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb

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