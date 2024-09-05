В перинатальном центре Сумгайыта прошли учения ГО

09:27

Сумгайытский Региональный центр МЧС провел учения по гражданской обороне (ГО) в Городском перинатальном центре Сумгайыта.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Целью проведения учений являлась проверка уровня готовности сил гражданской обороны центра к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и согласование совместных действий в кризисных ситуациях, совершенствование управленческих знаний и навыков командно-начальствующего состава.

В учениях было задействовано 6 единиц техники и 72 человека личного состава.