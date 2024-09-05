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В перинатальном центре Сумгайыта прошли учения ГО

В перинатальном центре Сумгайыта прошли учения ГО 09:27
Внутренняя политика
5 сентября 2024 г. 09:41
В перинатальном центре Сумгайыта прошли учения ГО

Сумгайытский Региональный центр МЧС провел учения по гражданской обороне (ГО) в Городском перинатальном центре Сумгайыта.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Целью проведения учений являлась проверка уровня готовности сил гражданской обороны центра к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и согласование совместных действий в кризисных ситуациях, совершенствование управленческих знаний и навыков командно-начальствующего состава.

В учениях было задействовано 6 единиц техники и 72 человека личного состава.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıt Perinatal Mərkəzində mülki müdafiə məşqi keçirilib

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