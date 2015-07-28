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    ​В "Перечень недвижимых памятников истории и культуры государственного значения" включен еще один памятник

    Постановление подписано премьер-министром Артуром Раси-заде

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Внесено изменение в постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики "Об утверждении распределения недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджанской Республики, по степени их значения". Как сообщает Report, в утвержденное данным постановлением Приложение №2 - "Перечень недвижимых памятников истории и культуры государственного значения" включен еще один исторический памятник.

    Так, относящийся к VII-IX векам мост через реку Тертер (на территории Бардинского района) включен в перечень недвижимых памятников истории и культуры государственного значения.

    Постановление подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

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