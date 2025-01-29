В пенитенциарных учреждениях Азербайджана проводится голосование

В следственных изоляторах и учреждениях отбывания наказания, находящихся в ведении Пенитенциарной службы Министерства юстиции, проходит голосование в связи с муниципальными выборами.
Об этом сообщили Report в Пенитенциарной службе Министерства юстиции.
Военнослужащие, проходящие действительную военную службу в полку охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции, также принимают участие в голосовании.
Осужденные и пожизненно заключенные свободно голосуют в 26 избирательных участках, охватывающих 13 округов. За процессом голосования следят наблюдатели.
Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.
По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек.