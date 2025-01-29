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В пенитенциарных учреждениях Азербайджана проводится голосование

В пенитенциарных учреждениях Азербайджана проводится голосование В следственных изоляторах и учреждениях отбывания наказания, находящихся в ведении Пенитенциарной службы Министерства юстиции, проходит голосование в связи с муниципальными выборами.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 16:40
В пенитенциарных учреждениях Азербайджана проводится голосование

В следственных изоляторах и учреждениях отбывания наказания, находящихся в ведении Пенитенциарной службы Министерства юстиции, проходит голосование в связи с муниципальными выборами.

Об этом сообщили Report в Пенитенциарной службе Министерства юстиции.

Военнослужащие, проходящие действительную военную службу в полку охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции, также принимают участие в голосовании.

Осужденные и пожизненно заключенные свободно голосуют в 26 избирательных участках, охватывающих 13 округов. За процессом голосования следят наблюдатели.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan holds voting in penitentiaries, life-sentenced prisoners also vote
Версия на азербайджанском языке ФотоCəzaçəkmə müəssisələrində səsvermə prosesi keçirilib, ömürlük məhkumlar da səs veriblər

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