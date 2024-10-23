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В Пенитенциарной службе прошел семинар по COP29

В Пенитенциарной службе прошел семинар по COP29 17:34
Внутренняя политика
23 октября 2024 г. 17:55
В Пенитенциарной службе прошел семинар по COP29

В Главном управлении Пенитенциарной службы Министерства юстиции организован семинар, посвященный международной конференции COP29.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Выступивший на мероприятии заместитель начальника Пенитенциарной службы, генерал-майор юстиции Огтай Мамедов отметил, что подготовка к COP29 продолжается на высоком уровне.

Он подчеркнул, что 80% мира страдает от изменения климата, и пути решения проблемы будут обсуждаться на данном мероприятии в Баку.

По словам О.Мамедова, решение о проведении COP29 в Баку связано с наличием в Азербайджане современной инфраструктуры и организацией безопасности на самом высоком уровне.

Далее участники семинара были проинформированы о мероприятиях в связи с COP29, зеленой энергией, защитой окружающей среды в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPenitensiar Xidmətdə COP29 ilə bağlı seminar keçirilib

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