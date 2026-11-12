Кубанычбек Омуралиев назначен президентом Тюркского инвестиционного фонда

Бывший генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев единогласно назначен президентом Тюркского инвестиционного фонда (ТИФ).

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы ОТГ, решение принял Совет управляющих фонда.

"Омуралиев занимал пост генерального секретаря ОТГ с ноября 2022 года по ноябрь 2026 года. За это время он внес вклад в укрепление сотрудничества между тюркскими государствами, продвижение совместных инициатив и повышение международного авторитета организации", - говорится в информации.

На новой должности Омуралиев намерен содействовать достижению общих целей Тюркского мира, уделяя особое внимание расширению инвестиционных возможностей, углублению экономических связей и продвижению устойчивого развития стран-участниц.

Отметим, что новым генеральным секретарем ОТГ стал бывший заместитель министра иностранных дел Узбекистана Мирвохид Азимов.

Напомним, что Тюркский инвестиционный фонд является первым специализированным международным финансовым институтом, созданным тюркскими государствами для укрепления экономического сотрудничества, развития внутрирегиональной торговли и содействия устойчивому развитию.

Учредительное соглашение Фонда было подписано 16 марта 2023 года на Чрезвычайном саммите ОТГ в Анкаре и вступило в силу 24 февраля 2024 года.

Уставный капитал Тюркского инвестиционного фонда составляет $600 млн. Средства направляются на развитие стран-участниц и повышение их благосостояния, поддержку инвестиций и инновационных решений, а также укрепление региональной интеграции в рамках концепции "Экономическая интеграция тюркского мира".

Азербайджан в Совете управляющих Тюркского инвестиционного фонда представляет министр экономики Микаил Джаббаров.