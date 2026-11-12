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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Азербайджан и Кыргызстан обсудили экологические вопросы в рамках COP31

    Экология
    • 12 ноября, 2026
    • 19:29
    Азербайджан и Кыргызстан обсудили экологические вопросы в рамках COP31

    Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов встретился с кыргызстанским коллегой Акылом Токтобаевым на полях COP31 в Анталье.

    Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

    Министры обсудили экологические вопросы, возможности для продолжения сотрудничества в области охраны окружающей среды и расширения обмена опытом между двумя странами.

    Согласно информации, на встрече также была предоставлена информация о развитии особо охраняемых природных территорий в Азербайджане, создании новых национальных парков, а также о работах, проводимых в области охраны и восстановления окружающей среды в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

    Рашад Исмаилов Экологические вопросы Азербайджан Кыргызстан СОР31
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    Azərbaycan və Qırğızıstan COP31 çərçivəsində ətraf mühit məsələlərini müzakirə edib
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    Azerbaijan and Kyrgyzstan discuss environmental cooperation at COP31
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