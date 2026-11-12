Азербайджан и Кыргызстан обсудили экологические вопросы в рамках COP31

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов встретился с кыргызстанским коллегой Акылом Токтобаевым на полях COP31 в Анталье.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Министры обсудили экологические вопросы, возможности для продолжения сотрудничества в области охраны окружающей среды и расширения обмена опытом между двумя странами.

Согласно информации, на встрече также была предоставлена информация о развитии особо охраняемых природных территорий в Азербайджане, создании новых национальных парков, а также о работах, проводимых в области охраны и восстановления окружающей среды в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.