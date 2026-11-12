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    Два танкера загорелись к востоку от Ормузского пролива

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 19:06
    Два танкера загорелись к востоку от Ормузского пролива

    Два судна загорелись в восточной части Ормузского пролива после столкновения с морской миной.

    Как передает Report, об этом пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила в соцсети Telegram.

    "Сегодня днем два судна, нарушивших правила, игнорировавших предупреждения и отключивших радиолокационные системы, вошли в запретную и опасную зону в восточной части пролива Ормуз и загорелись в результате столкновения с морской миной", - говорится в сообщении.

    В КСИР возложили ответственность за произошедшее на президента США и владельцев судов.

    Эскалация на Ближнем Востоке Исламская Республика Иран Ормузский пролив Корпус стражей исламской революции (КСИР)
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