Два танкера загорелись к востоку от Ормузского пролива

Два судна загорелись в восточной части Ормузского пролива после столкновения с морской миной.

Как передает Report, об этом пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила в соцсети Telegram.

"Сегодня днем два судна, нарушивших правила, игнорировавших предупреждения и отключивших радиолокационные системы, вошли в запретную и опасную зону в восточной части пролива Ормуз и загорелись в результате столкновения с морской миной", - говорится в сообщении.

В КСИР возложили ответственность за произошедшее на президента США и владельцев судов.