Два танкера загорелись к востоку от Ормузского пролива
Другие страны
- 12 ноября, 2026
- 19:06
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Два судна загорелись в восточной части Ормузского пролива после столкновения с морской миной.
Как передает Report, об этом пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила в соцсети Telegram.
"Сегодня днем два судна, нарушивших правила, игнорировавших предупреждения и отключивших радиолокационные системы, вошли в запретную и опасную зону в восточной части пролива Ормуз и загорелись в результате столкновения с морской миной", - говорится в сообщении.
В КСИР возложили ответственность за произошедшее на президента США и владельцев судов.
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