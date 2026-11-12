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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В массовом ДТП в ОАЭ погибли 14 человек

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 18:52
    В массовом ДТП в ОАЭ погибли 14 человек

    В тяжелом массовом дорожно-транспортном происшествии в эмирате Эль-Фуджайра (ОАЭ) погибли не менее 14 человек, еще 30 пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на Gulf News, об этом сообщило Министерство внутренних дел ОАЭ.

    Согласно информации, в аварии участвовало в общей сложности 23 транспортных средства - 18 автомобилей и пяти грузовиков.

    Пожарно-спасательные бригады и медики продолжают работать на месте происшествия для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.

    Отмечается, что правоохранительные службы продолжают вести расследование произошедшего.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
    BƏƏ-də zəncirvari avtoqəzada 14 nəfər ölüb
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