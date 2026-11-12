В массовом ДТП в ОАЭ погибли 14 человек
Другие страны
- 12 ноября, 2026
- 18:52
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В тяжелом массовом дорожно-транспортном происшествии в эмирате Эль-Фуджайра (ОАЭ) погибли не менее 14 человек, еще 30 пострадали.
Как передает Report со ссылкой на Gulf News, об этом сообщило Министерство внутренних дел ОАЭ.
Согласно информации, в аварии участвовало в общей сложности 23 транспортных средства - 18 автомобилей и пяти грузовиков.
Пожарно-спасательные бригады и медики продолжают работать на месте происшествия для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.
Отмечается, что правоохранительные службы продолжают вести расследование произошедшего.
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