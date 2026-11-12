BƏƏ-də zəncirvari avtoqəzada 14 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 12 noyabr, 2026
- 19:00
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BƏƏ-nin Əl-Füceyrə əmirliyində baş vermiş zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsində ən azı 14 nəfər ölüb, 30 nəfər xəsarət alıb.
"Report" "Gulf News"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ-nin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, qəzada ümumilikdə 23 nəqliyyat vasitəsi - 18 avtomobil və 5 yük maşını iştirak edib.
Yanğın-xilasetmə briqadaları və tibb işçiləri qəzanın fəsadlarının aradan qaldırılması və zərərçəkənlərə yardım göstərilməsi üçün hadisə yerindədir.
Hüquq-mühafizə orqanları hadisə ilə bağlı araşdırmanı davam etdirir.
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