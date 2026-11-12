İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    BƏƏ-də zəncirvari avtoqəzada 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 19:00
    BƏƏ-də zəncirvari avtoqəzada 14 nəfər ölüb

    BƏƏ-nin Əl-Füceyrə əmirliyində baş vermiş zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsində ən azı 14 nəfər ölüb, 30 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" "Gulf News"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ-nin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, qəzada ümumilikdə 23 nəqliyyat vasitəsi - 18 avtomobil və 5 yük maşını iştirak edib.

    Yanğın-xilasetmə briqadaları və tibb işçiləri qəzanın fəsadlarının aradan qaldırılması və zərərçəkənlərə yardım göstərilməsi üçün hadisə yerindədir.

    Hüquq-mühafizə orqanları hadisə ilə bağlı araşdırmanı davam etdirir.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ)
    В массовом ДТП в ОАЭ погибли 14 человек
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    19:18
    Hörmüz boğazının şərqində 2 tanker alışıb
    Digər ölkələr
    19:07
    Azərbaycan cüdoçularının Qran-Pri turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib
    Fərdi
    19:07
    Foto
    Azərbaycan və Qırğızıstan COP31 çərçivəsində ətraf mühit məsələlərini müzakirə edib
    Ekologiya
    19:05
    Alen Berse: Avropa Şurası Gürcüstanla dialoq və əməkdaşlığı davam etdirəcək
    Digər ölkələr
    19:00
    BƏƏ-də zəncirvari avtoqəzada 14 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    18:50
    "Nvidia"nın rəhbəri Censen Huanq qalmaqal fonunda istefa verib
    Digər ölkələr
    18:47
    Azərbaycan boksçusu Məhəmməd Abdullayev Avropa yığmasının heyətində rinqə çıxacaq
    Fərdi
    18:35
    Nyu-Yorkda binanın çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 8-ə çatıb
    Digər ölkələr
    18:25
    Britaniya Rusiyanın ən böyük 10 neft hasil edən şirkətinə sanksiyalar tətbiq edib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti