Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-При в Загребе
- 12 ноября, 2026
- 19:17
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Определились первые соперники азербайджанских спортсменов на Гран-При по дзюдо, который пройдет в хорватской столице Загребе.
Об этом Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.
На соревнованиях, открывающих путь к Летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе, Азербайджан будет представлен 12 дзюдоистами (9 мужчин, 3 женщины) в девяти весовых категориях. Всего в турнире примут участие 515 спортсменов (314 мужчин, 201 женщина) из 70 стран.
Соревнования в Загребе пройдут с 13 по 15 ноября.
Представляем первых соперников азербайджанских дзюдоистов:
Женщины
52 кг, 1/16 финала
Гюльтадж Мамедалиева – Тихеа Тополовец (Хорватия)
70 кг, 1/16 финала
Сюдабе Агаева – Ольга Цимко (Украина)
+78 кг, 1/16 финала
Мадина Каисинова – Кинга Волщак (Польша)
Мужчины
60 кг, 1/16 финала
Мурад Мурадлы – Лука Мхеидзе (Франция)
66 кг, 1/16 финала
Низами Имранов – Даики Буба (Франция)
Туран Байрамов – Флориан Бёкер (Германия)
73 кг, 1/32 финала
Нариман Мирзаев – Валттери Олин (Финляндия)
Руфат Шёвлятов – Лука Катич (Хорватия)
90 кг, 1/32 финала
Вугар Талыбов – Петер Шафрани (Венгрия)
100 кг, 1/16 финала
Аждар Багиров – Михаэль Коррел (Нидерланды)
+100 кг, 1/8 финала
Ушанги Кокаури – с победителем пары Игор Врачар (Сербия) / Мустафа Фофана (Гвинея)
Кянан Насибов – с победителем пары Муртаза Суха (Германия) / Жантилек Нуртилепулы (Казахстан)