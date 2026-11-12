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    Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-При в Загребе

    Индивидуальные
    • 12 ноября, 2026
    • 19:17
    Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-При в Загребе

    Определились первые соперники азербайджанских спортсменов на Гран-При по дзюдо, который пройдет в хорватской столице Загребе.

    Об этом Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

    На соревнованиях, открывающих путь к Летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе, Азербайджан будет представлен 12 дзюдоистами (9 мужчин, 3 женщины) в девяти весовых категориях. Всего в турнире примут участие 515 спортсменов (314 мужчин, 201 женщина) из 70 стран.

    Соревнования в Загребе пройдут с 13 по 15 ноября.

    Представляем первых соперников азербайджанских дзюдоистов:

    Женщины

    52 кг, 1/16 финала

    Гюльтадж Мамедалиева – Тихеа Тополовец (Хорватия)

    70 кг, 1/16 финала

    Сюдабе Агаева – Ольга Цимко (Украина)

    +78 кг, 1/16 финала

    Мадина Каисинова – Кинга Волщак (Польша)

    Мужчины

    60 кг, 1/16 финала

    Мурад Мурадлы – Лука Мхеидзе (Франция)

    66 кг, 1/16 финала

    Низами Имранов – Даики Буба (Франция)

    Туран Байрамов – Флориан Бёкер (Германия)

    73 кг, 1/32 финала

    Нариман Мирзаев – Валттери Олин (Финляндия)

    Руфат Шёвлятов – Лука Катич (Хорватия)

    90 кг, 1/32 финала

    Вугар Талыбов – Петер Шафрани (Венгрия)

    100 кг, 1/16 финала

    Аждар Багиров – Михаэль Коррел (Нидерланды)

    +100 кг, 1/8 финала

    Ушанги Кокаури – с победителем пары Игор Врачар (Сербия) / Мустафа Фофана (Гвинея)

    Кянан Насибов – с победителем пары Муртаза Суха (Германия) / Жантилек Нуртилепулы (Казахстан)

    Федерация дзюдо Азербайджана Международный турнир Хорватия
    Azərbaycan cüdoçularının Qran-Pri turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib
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