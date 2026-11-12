Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-При в Загребе

Определились первые соперники азербайджанских спортсменов на Гран-При по дзюдо, который пройдет в хорватской столице Загребе.

Об этом Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

На соревнованиях, открывающих путь к Летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе, Азербайджан будет представлен 12 дзюдоистами (9 мужчин, 3 женщины) в девяти весовых категориях. Всего в турнире примут участие 515 спортсменов (314 мужчин, 201 женщина) из 70 стран.

Соревнования в Загребе пройдут с 13 по 15 ноября.

Представляем первых соперников азербайджанских дзюдоистов:

Женщины

52 кг, 1/16 финала

Гюльтадж Мамедалиева – Тихеа Тополовец (Хорватия)

70 кг, 1/16 финала

Сюдабе Агаева – Ольга Цимко (Украина)

+78 кг, 1/16 финала

Мадина Каисинова – Кинга Волщак (Польша)

Мужчины

60 кг, 1/16 финала

Мурад Мурадлы – Лука Мхеидзе (Франция)

66 кг, 1/16 финала

Низами Имранов – Даики Буба (Франция)

Туран Байрамов – Флориан Бёкер (Германия)

73 кг, 1/32 финала

Нариман Мирзаев – Валттери Олин (Финляндия)

Руфат Шёвлятов – Лука Катич (Хорватия)

90 кг, 1/32 финала

Вугар Талыбов – Петер Шафрани (Венгрия)

100 кг, 1/16 финала

Аждар Багиров – Михаэль Коррел (Нидерланды)

+100 кг, 1/8 финала

Ушанги Кокаури – с победителем пары Игор Врачар (Сербия) / Мустафа Фофана (Гвинея)

Кянан Насибов – с победителем пары Муртаза Суха (Германия) / Жантилек Нуртилепулы (Казахстан)