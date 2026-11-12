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    Azərbaycan cüdoçularının Qran-Pri turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    • 12 noyabr, 2026
    • 19:07
    Azərbaycan cüdoçularının Qran-Pri turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Azərbaycan cüdoçularının Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçiriləcək Qran-Pri turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    Los-Anceles-2028 Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya xalları verən yarışda Azərbaycan 9 çəki dərəcəsində 12 cüdoçu (9 kişi, 3 qadın) ilə təmsil olunacaq. Turnirdə 70 ölkədən 515 idmançı (314 kişi, 201 qadın) mübarizə aparacaq.

    Zaqreb Qran-Prisinin görüşləri noyabrın 13-dən 15-dək davaç edəcək.

    Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqiblərini təqdim edirik:

    Qadınlar

    52 kq, 1/16 final

    Gültac Məmmədəliyeva – Tihea Topolovets (Xorvatiya)

    70 kq, 1/16 final

    Südabə Ağayeva – Olha Tsimko (Ukrayna)

    +78 kq, 1/16 final

    Madina Kaisinova – Kinga Volşçak (Polşa)

    Kişilər

    60 kq, 1/16 final

    Murad Muradlı – Luka Mxeidze (Fransa)

    66 kq, 1/16 final

    Nizami İmranov – Daiki Buba (Fransa)

    Turan Bayramov – Florian Böker (Almaniya)

    73 kq, 1/32 final

    Nəriman Mirzəyev – Valtteri Olin (Finlandiya)

    Rüfət Şövlətov – Luka Katiç (Xorvatiya)

    90 kq, 1/32 final

    Vüqar Talıbov – Peter Şafrani (Macarıstan)

    100 kq, 1/16 final

    Əjdər Bağırov – Mixael Korrel (Niderland)

    +100 kq, 1/8 final

    Uşanqi Kokauri – İqor Vraçar (Serbiya) / Mustafa Fofana (Qvineya) cütünün qalibi ilə

    Kənan Nəsibov – Murtaza Suha (Almaniya) / Jantilek Nurtilepuli (Qazaxıstan) cütünün qalibi ilə

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF)
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