Ален Берсе заявил о готовности Совета Европы продолжать диалог с Грузией

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подчеркнул важность продолжения диалога с Грузией.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он заявил журналистам в Дублине в преддверии саммита Европейского политического сообщества.

Берсе отметил, что Совет Европы готов к диалогу со всеми государствами-членами, включая Грузию. Он подчеркнул значимость ведения "открытых и честных" переговоров между сторонами.

Генсек также сообщил, что организация внимательно отслеживает темы, которые на данный момент рассматриваются Конституционным судом Грузии.

Берсе напомнил, что каждое из 46 государств, входящих в Совет Европы, обязано придерживаться положений Европейской конвенции о защите прав человека и признавать компетенцию Европейского суда по правам человека.

Генеральный секретарь СЕ заверил, что на базе данных принципов взаимодействие и сотрудничество с Грузией будут продолжены.