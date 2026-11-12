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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Ален Берсе заявил о готовности Совета Европы продолжать диалог с Грузией

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 19:20
    Ален Берсе заявил о готовности Совета Европы продолжать диалог с Грузией

    Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подчеркнул важность продолжения диалога с Грузией.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он заявил журналистам в Дублине в преддверии саммита Европейского политического сообщества.

    Берсе отметил, что Совет Европы готов к диалогу со всеми государствами-членами, включая Грузию. Он подчеркнул значимость ведения "открытых и честных" переговоров между сторонами.

    Генсек также сообщил, что организация внимательно отслеживает темы, которые на данный момент рассматриваются Конституционным судом Грузии.

    Берсе напомнил, что каждое из 46 государств, входящих в Совет Европы, обязано придерживаться положений Европейской конвенции о защите прав человека и признавать компетенцию Европейского суда по правам человека.

    Генеральный секретарь СЕ заверил, что на базе данных принципов взаимодействие и сотрудничество с Грузией будут продолжены.

    Ален Берсе Совет Европы Грузия
    Alen Berse: Avropa Şurası Gürcüstanla dialoq və əməkdaşlığı davam etdirəcək
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