В Пекине почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

Посол Акрам Зейналлы рассказал о неоценимых заслугах выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева

По случаю 17-й годовщины со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева в посольстве Азербайджана в Китайской Народной Республике была организована церемония поминовения.

Как сообщили Report в посольстве, участники церемонии почтили минутой молчания память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Выступая на мероприятии, посол Акрам Зейналлы рассказал о неоценимых заслугах выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева в создании и укреплении независимого Азербайджанского государства, подчеркнул, что 30-летний период истории Азербайджана связан с именем Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Китае и члены диаспоры, проживающие в Пекине.