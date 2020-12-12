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В Пекине почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

В Пекине почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева Посол Акрам Зейналлы рассказал о неоценимых заслугах выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева
Внутренняя политика
12 декабря 2020 г. 12:29
В Пекине почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

По случаю 17-й годовщины со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева в посольстве Азербайджана в Китайской Народной Республике была организована церемония поминовения.

Как сообщили Report в посольстве, участники церемонии почтили минутой молчания память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Выступая на мероприятии, посол Акрам Зейналлы рассказал о неоценимых заслугах выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева в создании и укреплении независимого Азербайджанского государства, подчеркнул, что 30-летний период истории Азербайджана связан с именем Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Китае и члены диаспоры, проживающие в Пекине.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPekində ulu öndər Heydər Əliyevin anım mərasimi keçirilib

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