В ПЕА создана электронная библиотека

© Report https://report.az/storage/news/f999e8a25f2783e3a56bf9ce1edd17ca/84a844cc-55b9-417c-b070-c9d22092c02b_292.jpg

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В центральном штабе правящей партии "Ени Азербайджан" создана электронная библиотека (www.ebook.yap.az).

Как сообщили Report в ПЕА, в электронной библиотеке размещены многочисленные издания по различным сферам.

Так, в библиотеке книги по различным категориям представлены в электронной форме. В эти категории входят издания ПЕА, а также “Философия и социология”, “История”, “Экономика”, “Политика и право”, “Наука и образование”, “Культура и туризм”, “Языковедение”, “Литературоведение”, “Художественная литература”, “Информатика и связь”, “Религия”, “Естественные науки”, “Сельское и лесное хозяйство”, “Медицина и здравоохранение”, “Военное дело”, “Спорт”, “Экология и нефть” и “Различные книги”.

В э-библиотеке из изданий ПЕА в электронном формате представлены книги “Гейдар Алиев”, “Ильхам Алиев”, “Партия Ени Азербайджан”, “Азербайджан в современном мире”, “Идеи Гейдара Алиева и стратегия глубоких реформ” и другие книги.

В категории "Политика и право” широкая читательская аудитория может ознакомиться с многотомником "Ильхам Алиев: Развитие - наша цель" и другой литературой.

В библиотеке наряду с перечисленным в электронном формате представлена литература по различным направлениям.