В парламенте Турции состоялась презентация книги о Ходжалинском геноциде

В здании парламента Турции в Анкаре состоялась презентация издания на турецком языке книги "Где вы, 13?", посвященной жертвам Ходжалинской трагедии.

Автор книги, живой свидетель Ходжалинского геноцида, писательница Сария Муслимгызы сообщила турецкому бюро Report, что книга повествует о до сих пор неизвестных судьбах 13 молодых людей, взятых в плен в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы.

Отметим, что во время ходжалинских событий была убита мать писательницы, а 51 близкий родственник пропал без вести. Сария Муслимгызы, являясь автором 27 книг о Ходжалы и Карабахе в целом, принимала участие в акциях "Справедливость к Ходжалы" более чем в 15 странах мира.

"В течение 34 лет мы практически каждый год требовали от мирового сообщества справедливости к событиям в Ходжалы. Это мой второй визит в Турцию в рамках данной кампании. На сегодняшний день сценарий одного фильма и две мои книги были переведены на турецкий язык. Я благодарю всех, кто поддерживает эту деятельность", - отметила она.

В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные формирования с помощью 366-го мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в Ходжалы примерно 2 500 человек попытались выбраться из города в надежде добраться до Агдама и найти там убежище. Но армяне жестоко расправились с мирным населением, расстреливая и убивая безоружных людей, в том числе детей, стариков и женщин.

В Ходжалинском геноциде были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, 475 ходжалинцев стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.