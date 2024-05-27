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В парламенте Канады отметили 28 мая - День независимости Азербайджана

В парламенте Канады отметили 28 мая - День независимости Азербайджана В парламенте Канады состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня независимости Азербайджана при совместной организации Азербайджанского центра искусства и культуры "Ватан" и основательницы школы азербайджанского языка "Карабах" в Оттаве Нигяр А
Внутренняя политика
27 мая 2024 г. 12:44
В парламенте Канады отметили 28 мая - День независимости Азербайджана

В парламенте Канады состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня независимости Азербайджана при совместной организации Азербайджанского центра искусства и культуры "Ветен" и основательницы школы азербайджанского языка "Карабах" в Оттаве Нигяр Алиевой.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие члены канадского парламента Чандра Арья, Ясир Накви, представители МИД Канады, азербайджанской диаспоры, в том числе действующей в Оттаве школы "Карабах" и Организации глобального наследия кызылбашей, сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана а также члены других сообществ.

Мероприятие началось с государственных гимнов Азербайджана и Канады в исполнении известного тенора, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата премии президента Гасана Энами.

Руководитель Азербайджанского центра искусства и культуры "Ветен", исполнительный директор Дома Азербайджана в Торонто Лалин Гасанова и заведующая отделом Госкомитета Салхат Аббасова поблагодарили гостей и Чандра Арья, сыгравшего особую роль в организации мероприятия, а также азербайджанскую общину в Канаде за совместное празднование важной даты в истории Азербайджана.

Чандра Арья подчеркнул растущую активностью азербайджанской общины в общественной и культурной жизни Канады, а также высокий уровень религиозной толерантности и мультикультурных ценностей в Азербайджане.

На мероприятии также состоялось музыкально-танцевальное выступление учащихся школы "Мой Азербайджан".

Отметим, что Дом Азербайджана в Торонто работает с 3 апреля 2023 года.

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Версия на английском языке ФотоMay 28 - Independence Day of Azerbaijan celebrated in Canadian Parliament
Версия на азербайджанском языке ФотоKanada parlamentində Azərbaycanın 28 May - Müstəqillik Günü qeyd olunub

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