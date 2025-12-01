Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В отношении Али Керимли избрана мера пресечения в виде ареста

    Внутренняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 14:43
    В отношении председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли избрана мера пресечения в виде ареста.

    Как сообщает Report, представление и ходатайство об избрании меры пресечения было рассмотрено в Сабаильском районном суде под председательством судьи Ульвии Шукюровой.

    Решением суда в отношении А.Керимли избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 15 дней.

    Отметим, что задержанным Службой государственной безопасности (СГБ) председателю ПНФА Али Керимли и члену Президиума партии Мамеду Ибрагиму предъявлены обвинения по статье 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти, насильственное изменение конституционного строя государства) УК АР.

    А.Керимли и М.Ибрагим задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Рамиза Мехтиева.

    Лента новостей