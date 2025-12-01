В отношении Али Керимли избрана мера пресечения в виде ареста
- 01 декабря, 2025
- 14:43
В отношении председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли избрана мера пресечения в виде ареста.
Как сообщает Report, представление и ходатайство об избрании меры пресечения было рассмотрено в Сабаильском районном суде под председательством судьи Ульвии Шукюровой.
Решением суда в отношении А.Керимли избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 15 дней.
Отметим, что задержанным Службой государственной безопасности (СГБ) председателю ПНФА Али Керимли и члену Президиума партии Мамеду Ибрагиму предъявлены обвинения по статье 278.1 (действия, направленные на насильственный захват власти, насильственное изменение конституционного строя государства) УК АР.
А.Керимли и М.Ибрагим задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Рамиза Мехтиева.