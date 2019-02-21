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В оползневой зоне на Баиловском склоне снесут 98 домов

© Report

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В оползневой зоне на Баиловском склоне в Сабаильском районе Баку снесут 98 домов. 

Как сообщает Report, в ближайшее время ожидается принятие соответствующего решения. 

На данный момент Кабинет министров и ИВ Сабаильского района работают над проектом. 

Владельцам 71 дома планируется выдача компенсации. Отмечается, что с учетом того, что остальные 27 домов принадлежат вынужденным переселенцам, компенсация их владельцам не будет выдана, вместо этого их разместят в домах, построенных государством для вынужденных переселенцев. 

Что касается вынужденных переселенцев, они заявляют, что расположенные в оползневой зоне дома являются их собственностью и поэтому хотят получить компенсацию. В связи с данным вопросом они также обратились в Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев. 

Напомним, что с последней декады января 2018 года на Баиловском склоне, недалеко от телебашни активизировался оползневый процесс, в последующие дни разрушились несколько домов. По факту в Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК. 

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