В 87-м Агсу-Исмаиллинском избирательном округе зарегистрированы 9 избирателей старше 100 лет

В связи с муниципальными выборами в Азербайджане в 87-м Агсу-Исмаиллинском избирательном округе продолжается голосование.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, голосование началось с 8:00 утра.

Отметим, что по 87-му Агсу-Исмаиллинскому избирательному округу функционируют 63 избирательных пункта. По данному округу проводятся выборы в 36 муниципалитетов. Из них 31 приходятся на Агсуинский, 5 – Исмаиллинский районы.

По 87-м Агсу-Исмаиллинскому избирательному округу зарегистрированы 41 185 избирателей, из них 36 472 в Агсуинскому районе, 4 713 – Исмаиллинском районе.

Впервые голосуют 512 человек, девять избирателей старше 100 лет. Самый пожилой избиратель – жительница села Абасханлы муниципалитета Кандоба Гусейнова Ненеш Эйнулла гызы 1895 г.р.