В одной из государственных структур увеличено количество автомобилей - РЕШЕНИЕ

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Кабинет министров принял решение об изменении числа (лимита) служебных машин "Органов центральной исполнительной власти Азербайджанской Республики, аппарата судебных органов (за исключением военных структур, служб государственной безопасности, разведслужб, правоохранительных органов, органов прокуратуры, районных (городских) судов) местных подразделений органов центральной исполнительной власти и структур, находящихся в их подчинении, государственных агентств, созданных при органах центральной исполнительной власти, аппаратов госслужб и их местных подразделений".

Как сообщает Report, согласно документу увеличилось число служебных автомобилей Государственной службы занятости при министерстве труда и социальной защиты. Так, число служебных автомобилей было увеличено с 80 до 82, а в территориальных и местных отделениях - с 76 до 78.

Кроме этого, из списка было вычеркнуто название Государственной службы социального обеспечения при министерстве труда и социальной защиты.

В список было добавлено название Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты. Количество автомобилей структуры составит 2, в том числе 2 автомобиля, принадлежащих аппарату.