В Общине Западного Азербайджана создана спецкомиссия

После призыва президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросу Западного Азербайджана, озвученного в его выступлении на 80-летнем юбилее Национальной Академии Наук Азербайджана, была создана специальная комиссия.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли.

По его словам, цель создания комиссии - выявить ранее неизвестные источники, связанные с Западным Азербайджаном:

"С момента своего создания Община Западного Азербайджана работает над доведением правды о Западном Азербайджане до мирового сообщества. После призыва президента в Общине была создана специальная комиссия. Мы мобилизуем все наши возможности для выявления ранее неизвестных источников, связанных с Западным Азербайджаном, и представления азербайджанской правды в более широком формате"- заявил он.