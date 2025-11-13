Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В Общине Западного Азербайджана создана спецкомиссия

    Внутренняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 16:44
    В Общине Западного Азербайджана создана спецкомиссия

    После призыва президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросу Западного Азербайджана, озвученного в его выступлении на 80-летнем юбилее Национальной Академии Наук Азербайджана, была создана специальная комиссия.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли.

    По его словам, цель создания комиссии - выявить ранее неизвестные источники, связанные с Западным Азербайджаном:

    "С момента своего создания Община Западного Азербайджана работает над доведением правды о Западном Азербайджане до мирового сообщества. После призыва президента в Общине была создана специальная комиссия. Мы мобилизуем все наши возможности для выявления ранее неизвестных источников, связанных с Западным Азербайджаном, и представления азербайджанской правды в более широком формате"- заявил он.

    Лента новостей