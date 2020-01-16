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В новых поселках в Тахтакёрпу началось размещение вынужденных переселенцев из Лачынского района

​В новых поселках в Азербайджане началось размещение вынужденных перес

В двух из трех новых поселков на 645 семей на территории Тахтакёрпу в Агджабединском районе началось размещение вынужденных переселенцев из Лачынского района Азербайджана.

Как сообщили Report в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, для этого госкомитет провел жеребьевку. 

Строительство новых поселков для улучшения условий жизни вынужденных переселенцев, временно переселенных на территории Тахтакёрпу, предусмотрено дополнениями в соответствующую Государственную программу распоряжением президента Азербайджанской Республики № 1346 от 21 февраля 2011 года.

Для обеспечения населенных пунктов природным газом была проведена соответствующая работа. В каждом доме установлены системы отопления комби, работающие на природном газе.

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