В Низаминском районе Баку прошла акция по посадке деревьев с участием Лейлы Алиевой

16 апреля при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" на пустыре на пересечении улиц Микаила Алиева и Камиля Балакишиева в Низам

16 апреля при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" на пустыре на пересечении улиц Микаила Алиева и Камиля Балакишиева в Низаминском районе столицы была проведена акция по посадке деревьев.

Как сообщает Report, в свое время эта территория загрязнялась строительными материалами и бытовыми отходами. По инициативе Общественного объединения IDEA и при участии волонтеров территория была очищена от отходов и рекультивирована.

Площадь территории, где в ходе акции будет создана лесополоса, составляет около 2 гектаров.

Во время акции были посажены 500 эльдарских сосен, кипарисов, туй, акаций, оливковых деревьев, проведены работы по благоустройству. Для эффективного полива деревьев и предотвращения потери воды на этой территории планируется использовать систему капельного орошения.

Общественное объединение IDEA, регулярно организуя подобные экологические акции, обращает внимание общественности, особенно молодого поколения, на важность охраны окружающей среды и призывает граждан к совместным действиям в решении экологических проблем.