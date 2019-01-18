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    В некоторых регионах Азербайджана упраздняются нотариальные конторы

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В некоторых регионах Азербайджана упраздняются нотариальные конторы.

    Как сообщает Report, это нашло отражение в указе президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по оптимизации структуры ряда государственных органов в Азербайджанской Республике и усовершенствованию управления ими".

    Согласно указу, услуги этих структур будут осуществляться только в центрах ASAN xidmət.

    Так, отныне предоставляемые нотариусами государственные услуги в городе Баку, а также других административно-территориальных единицах Азербайджанской Республики, где размещаются центры ASAN xidmət, будут осуществляться только в центрах ASAN xidmət.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту предложения о приведении актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим указом.

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